In Lombardia da giovedì ci sarà il coprifuoco

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato una nuova ordinanza regionale che prevede che in Lombardia da giovedì 23 ottobre ci sia il coprifuoco dalle 23 alle 5 di mattina. In questa fascia oraria sarà possibile spostarsi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di urgenza e per motivi di salute. Gli spostamenti dovranno essere motivati attraverso un’autocertificazione. Sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Le restrizioni saranno in vigore fino al 13 novembre 2020 o fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM). Lunedì la regione e i comuni lombardi avevano annunciato di aver fatto richiesta al ministro della Salute Roberto Speranza di poter attuare il coprifuoco a partire da giovedì.

L’ordinanza prevede inoltre che dal 26 ottobre le scuole superiori effettuino didattica a distanza a tempo pieno, «qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali». Mentre alle scuole che non sono ancora nelle condizioni di effettuarla, l’ordinanza raccomanda «di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile» per lo svolgimento.

Anche il presidente della Campania Vincenzo De Luca mercoledì aveva detto che avrebbe chiesto al governo di poter attuare un coprifuoco, come quello lombardo, che preveda «il blocco di tutte attività e della mobilità» nella regione dalle 23 alle 5, a partire da venerdì prossimo.

Il 20 ottobre, invece, il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha firmato due ordinanze valide fino al 13 novembre che stabiliscono l’obbligo dell’utilizzo della didattica per a distanza per le scuole superiori per una quota non inferiore al 50 per cento nelle classi dalla seconda alla quinta e la chiusura il sabato e la domenica dei centri commerciali, ad esclusione degli «esercizi di vendita di generi alimentari, farmacie e studi medici, locali di ristorazione e tabaccherie».