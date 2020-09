C’è stato un attacco a Parigi

Verso le 12.30 di oggi, venerdì 25 settembre, quattro persone sono state ferite nei pressi della vecchia redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, a Parigi, dove il 7 gennaio 2015 ci fu un attentato in cui furono uccise 12 persone.

Per il momento non si sa molto, e non è chiaro se l’attacco sia stato compiuto da una o due persone, che sarebbero fuggite dopo l’aggressione. Una persona è stata arrestata poco dopo, scrivono i giornali francesi. Il primo ministro francese, Jean Castex, ha confermato l’attacco e ha detto che due delle quattro persone ferite sono in gravi condizioni.

Per presidiare la situazione è stata coinvolta l’unità di crisi; le scuole del quartiere sono state chiuse e i cittadini sono stati invitati a non uscire di casa; tra le altre cose, un’area è stata circoscritta dopo il ritrovamento di un pacco sospetto e il processo per l’attentato al settimanale satirico Charlie Hebdo del 2015, iniziato lo scorso 2 settembre, è stato interrotto.

DIRECT ???? "Une attaque par arme blanche a été perpétrée devant l'ancien siège de Charlie Hebdo" : le chef du gouvernement s'est exprimé tout à l'heure depuis Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, où il était en déplacement Suivez le live ????https://t.co/m0siqPBPZa pic.twitter.com/ZGrqRs8lNO — franceinfo (@franceinfo) September 25, 2020

Libération ha scritto che la prima persona attaccata, una donna, è stata colpita nei pressi del murale che si trova sulla rue Nicolas-Appert e commemora le 12 persone della redazione di Charlie Hebdo morte nell’attacco del 2015.

Il 2 settembre era iniziato il processo con cui saranno giudicati sia l’attentato al settimanale satirico Charlie Hebdo del 2015, in cui furono uccise 12 persone che appartenevano alla redazione del giornale, sia la sparatoria a sud di Parigi in cui rimase uccisa una poliziotta e l’attentato a un supermercato kosher dove vennero uccise altre 4 persone nei giorni dopo l’attentato a Charlie Hebdo.