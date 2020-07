Il calcio è diverso ma i risultati sono veri

Fra sospensioni, interruzioni e ripartenze causate dalla pandemia, la stagione calcistica europea 2019/2020 passerà alla storia come una delle più lunghe, complicate e anomale mai disputate. Siamo a luglio e alcuni campionati, tra i quali la Serie A, si devono ancora concludere. Altri invece sono ripartiti prima e hanno già finito, mentre altri ancora hanno deciso di non riprendere proprio. L’abitudinario e costante calendario del calcio europeo è stato inevitabilmente stravolto, ma i risultati sono reali e lo saranno anche le conseguenze: in Francia il Lione potrebbe non giocare le coppe europee per la prima volta dal 1997, per essempio, e in Spagna non ci sarà nessun derby di Barcellona nella prossima stagione.

Serie A

In corso

In Serie A si sta per concludere la quintultima giornata di campionato e stanno arrivando i primi verdetti. Juventus, Inter e Atalanta sono già certe della qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. A queste già stasera potrebbe aggiungersi la Lazio, dopo tredici anni di assenza. Per quanto riguarda l’Europa League, il Napoli è l’unica squadra già sicura della qualificazione, avendo vinto la Coppa Italia. In fondo alla classifica, la Spal è retrocessa in Serie B con quattro giornate di anticipo dopo tre anni di permanenza in Serie A e un tredicesimo posto come miglior piazzamento.

Premier League

In corso

Durante la sospensione il Liverpool ha temuto di non poter concludere un campionato di fatto già vinto nei mesi precedenti. Invece lo scorso 25 giugno, grazie alla sconfitta del Manchester City contro il Chelsea, ha vinto la Premier League con sette giornate di anticipo, tornando campione d’Inghilterra per la prima volta dopo trent’anni di attesa. Attualmente si sta disputando la penultima giornata. Per la Champions League sono in ballo Chelsea, Leicester, Manchester United e Tottenham. L’Arsenal invece potrebbe salvare un’altra pessima stagione in caso di vittoria nella finale di FA Cup contro il Chelsea del primo agosto, con la quale potrebbe qualificarsi all’Europa League. In fondo alla classifica, neanche quest’anno il Norwich è riuscito a restare in Premier League per più di una stagione consecutiva.

Liga

Conclusa

Il campionato spagnolo si è concluso nel fine settimana. Il Real Madrid di Zinedine Zidane è tornato a vincere dopo due stagioni, soprattutto grazie ai nove punti persi dal Barcellona nella ripresa della stagione. Il quarto posto è tornato al Siviglia mentre il Granada si è qualificato alle coppe europee un anno dopo la promozione dalla seconda divisione. L’Espanyol invece ha fatto il percorso inverso, venendo retrocesso per la prima volta in ventisette anni: l’anno prossimo in Liga non ci sarà nessun derby di Barcellona. Anche la capitale Madrid ha perso una squadra, il piccolo Leganes.

Bundesliga

Conclusa



Il primo grande campionato a essere ripartito è stato vinto dal Bayern Monaco con due giornate di anticipo. Per il Bayern è il trentesimo titolo nella storia e l’ottavo vinto consecutivamente: negli ultimi due anni il club bavarese è riuscito sempre a difendere il titolo nonostante la fase di rinnovamento che sta ancora affrontando. In questa stagione ha rimontato e superato Lipsia, Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach senza subire contraccolpi dall’esonero a novembre di Niko Kovac, sostituito temporaneamente e poi definitivamente, visti i risultati, dall’assistente Hans-Dieter Flick. In fondo alla classifica, il Werder Brema ha rischiato di essere retrocesso, ma si è salvato vincendo lo spareggio contro l’Heidenheim.

Ligue 1

Interrotta

Il campionato francese è stato l’unico fra i cinque maggiori del continente a non riprendere, fra perplessità e polemiche. Il titolo nazionale è stato assegnato d’ufficio al Paris Saint-Germain, squadra che al momento della sospensione si trovava in testa alla classifica con un vantaggio di 12 punti sul Marsiglia e 18 sul Rennes. Oltre al titolo dato al Paris Saint-Germain, è stata disposta la retrocessione in Ligue 2 di Tolosa e Amiens, le ultime due squadre in classifica. Al Lione, invece, rimane soltanto la finale di Coppa di Lega contro il PSG (31 luglio) per non restare fuori dalle coppe europee per la prima volta dal 1997. L’altro posto in Europa League verrà assegnato in un altra finale, quella di Coppa di Francia, tra PSG e Saint-Étienne (24 luglio).

