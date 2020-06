Il Benevento ha raggiunto la promozione in Serie A con sette giornate di anticipo

Grazie alla vittoria contro la Juve Stabia alla 31ª giornata di campionato, il Benevento allenato da Filippo Inzaghi ha vinto matematicamente la Serie B e quindi ottenuto la promozione in A con sette giornate di anticipo. Ha inoltre eguagliato il record di promozione ottenuta in anticipo stabilito dall’Ascoli negli anni Settanta: a sette giornate dal termine del campionato ha 24 punti di vantaggio sul Crotone secondo in classifica. Il prossimo anno la squadra campana disputerà il secondo campionato di Serie A della sua storia, due stagioni dopo l’esordio. La società sta già lavorando per rinforzarsi: in serata ha ingaggiato Loic Remy, attaccante francese ex di Chelsea, Marsiglia e Lille.