Formula 1, il GP d’Ungheria in TV e in streaming

Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 si corre oggi pomeriggio a partire dalle 15.10 sul circuito dell’Hungaroring a Mogyorod. È la terza gara del Campionato mondiale 2020, iniziato tre settimane, e la prima corsa fuori dall’Austria. La stagione sembra essere già stata monopolizzata dalle Mercedes, vincitrici con Bottas e Hamilton dei primi due Gran Premi e detentori fin qui di tutte le pole position. In Ungheria Hamilton precederà il compagno di squadra nella griglia di partenza: per il campione del mondo è la novantesima pole in carriera. A dimostrazione della superiorità della Mercedes, la seconda fila sarà occupata dalle Racing Point, monoposto che non solo montano motori tedeschi, ma che sono state disegnate “ricalcando” le Mercedes dell’anno scorso.

Per la Ferrari, protagonista di un semi disastroso inizio di stagione, solo piccoli miglioramenti, dovuti anche ai problemi incontrati nelle qualifiche dalle due Red Bull: Sebastian Vettel partirà quinto, Charles Leclerc sesto. In classifica le Ferrari sono già in forte ritardo. Dovranno quindi cercare di fare più punti possibili.

Dove vedere il Gran Premio d’Ungheria

Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 verrà trasmesso da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207) con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. Gli abbonati potranno seguirlo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento potrà comunque guardarlo pagando 14,99 euro per il pass giornaliero. Il Gran Premio d’Ungheria verrà poi trasmesso in differita a partite dalle 18.15 su TV8, canale in chiaro del digitale terrestre raggiungibile da qui.