Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio d’Ungheria di Formula 1

Nelle qualifiche di sabato del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position davanti al compagno di squadra della Mercedes, Valtteri Bottas, e a Lance Stroll, pilota canadese della Racing Point. Per Hamilton è la novantesima pole position in carriera: nelle qualifiche di sabato ha fatto segnare inoltre il record sul giro della pista ungherese. Per le Ferrari solo piccoli miglioramenti: Sebastian Vettel partirà quinto, Charles Leclerc sesto. Il Gran Premio d’Ungheria si correrà domenica pomeriggio a partire dalle 15.