Le previsioni meteo per domani, sabato 18 luglio

Le previsioni meteo per sabato dicono che il tempo migliorerà al Nord mentre resterà brutto al Sud. La mattina il cielo sarà prevalentemente nuvoloso nelle regioni del Nord e del Centro, e si rischiarerà nel pomeriggio, con l’eccezione di piogge pomeridiane in Liguria e Friuli. In Umbria e in Trentino-Alto Adige farà bel tempo fin dal mattino. In Sardegna sarà bel tempo la mattina ma ci sarà qualche temporale pomeridiano in provincia di Nuoro.

Nel Sud invece la giornata sarà prevalentemente nuvolosa (tranne la mattina in Abruzzo e in Molise e l’intera giornata nella Puglia settentrionale, dove ci sarà il sole) con alcuni casi di pioggia: la mattina nella provincia pugliese di Brindisi, quella calabrese di Cosenza e quella lucana di Potenza. Nel pomeriggio piogge e temporali in tutta la Calabria, in Sicilia (tranne la costa mediterranea) e nel sud della Campania e della Basilicata.

Le temperature massime si abbasseranno al Nord e al Sud e saranno più o meno stabili nelle regioni centrali del paese.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.