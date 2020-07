Spal-Inter, dove vederla stasera in TV

Spal-Inter è l’ultima partita della 33ª giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 21.45 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara è sarà trasmessa in diretta su Dazn. L’Inter si presenta alla partita di stasera dopo la vittoria in casa contro il Torino che messo fine alla serie di risultati negativi ottenuti contro Bologna e Verona. La Spal invece è ultima in classifica con poche possibilità di salvarsi: in caso di vittoria supererebbe il Brescia ma avrebbe bisogno di altri nove punti per uscire dalla zona retrocessione. All’andata giocata a Milano l’Inter vinse 2-1 con doppietta di Lautaro Martinez.

Dove vedere Spal-Inter

Spal-Inter verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Le probabili formazioni di Spal-Inter

Spal (4-4-2) Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna

Inter (3-4-1-2) Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez

