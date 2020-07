Le partite di Serie A in programma oggi

La 33ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è iniziata martedì sera con la vittoria per 6-2 dell’Atalanta nel derby contro il Brescia e proseguirà oggi, mercoledì 15 luglio, con altre sette partite nelle quali saranno impegnate tra le altre Napoli, Milan, Roma, Lazio e Juventus. È la quattordicesima giornata del girone di ritorno e la sesta prima della fine del campionato. La Juventus ha un vantaggio considerevole in classifica e in caso di vittoria si avvicinerebbe ancora di più alla vittoria del nono Scudetto consecutivo. L’ultima partita della 33ª giornata, Spal-Inter, si gioca giovedì alle 21.45.

Martedì 14

21.45

Atalanta-Brescia 6-2 [sintesi]

Mercoledì 15

19.30

Bologna-Napoli [Dazn]

Sampdoria-Cagliari [Sky]

Milan-Parma [Sky]

21.45

Lecce-Fiorentina [Dazn]

Roma-Verona [Sky]

Sassuolo-Juventus [Sky]

Udinese-Lazio [Sky]

Giovedì 16

19.30

Torino-Genoa [Sky]

21.45

Spal-Inter [Dazn]

La classifica momentanea della Serie A:

Juventus 76 Atalanta 70* Inter 68 Lazio 68 Roma 54 Napoli 52 Milan 50 Sassuolo 46 Verona 44 Bologna 42 Cagliari 41 Parma 40 Fiorentina 36 Sampdoria 35 Udinese 35 Torino 34 Genoa 30 Lecce 29 Brescia 21* Spal 19

Se il campionato dovesse essere sospeso la stagione verrà dichiarata conclusa con una classifica stabilita in base al rendimento tenuto dalle squadre, calcolato in base a quello che è stato definito un “algoritmo”. In tal caso lo Scudetto non verrà assegnato.

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.