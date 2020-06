Il calendario dello sport in estate

Doveva essere l’estate degli Europei di calcio itineranti e delle Olimpiadi di Tokyo, sarà invece l’estate della Serie A e dei campionati di calcio nazionali, delle coppe europee ad agosto, del ciclismo, della Formula 1 e del Motomondiale. L’epidemia ha stravolto il calendario sportivo del 2020, che negli ultimi giorni è stato ripensato da chi ha deciso di provare in qualche modo a concludere o a iniziare la stagione, anche in formato ridotto. Non sarà facile seguire tutto: di seguito un calendario degli appuntamenti principali, confermati ma ancora soggetti a cambiamenti.

Calcio

16 maggio – 27 giugno

Bundesliga

Germania

11 giugno – 19 luglio

Liga

Spagna

17 giugno – 26 luglio

Premier League

Inghilterra

20 giugno – data da confermare

Serie A

Italia

5 agosto – 21 agosto

UEFA Europa League

Germania

7 agosto – 23 agosto

UEFA Champions League

Lisbona

Tennis

31 agosto – 13 settembre

US Open

New York

20 – 27 settembre

Internazionali d’Italia

Roma

27 settembre – 11 ottobre

Roland Garros

Parigi

Ciclismo

1 agosto

Strade Bianche

8 agosto

Milano-Sanremo

15 agosto

Giro di Lombardia

29 agosto – 20 settembre

Tour de France

7 – 14 settembre

Tirreno-Adriatico

30 settembre

Freccia Vallone

Belgio

3 – 25 ottobre

Giro d’Italia

4 ottobre

Liegi-Bastogne-Liegi

Belgio

10 ottobre

Amstel Gold Race

Olanda

18 ottobre

Giro delle Fiandre

Belgio

20 ottobre – 8 novembre

Vuelta

Spagna

25 ottobre

Parigi-Roubaix

Francia

Formula 1

5 luglio

Gran Premio d’Austria

Red Bull Ring

12 luglio

Gran Premio della Stiria (Austria)

Red Bull Ring

19 luglio

Gran Premio d’Ungheria

Hungaroring

2 agosto

Gran Premio della Gran Bretagna

Silverstone

9 agosto

70° Gran Premio della Gran Bretagna

Silverstone

16 agosto

Gran Premio di Spagna

Montmeló

30 agosto

Gran Premio del Belgio

Spa-Francorchamps

6 settembre

Gran Premio d’Italia

Monza

Motomondiale

19 luglio

Gran Premio di Spagna

Jerez

26 luglio

Gran Premio di Andalusia

Jerez

9 agosto

Gran Premio della Repubblica Ceca

Brno

16 agosto

Gran Premio d’Austria

Red Bull Ring

23 agosto

Gran Premio della Stiria

Red Bull Ring

13 settembre

Gran Premio di San Marino

Misano

20 settembre

Gran Premio dell’Emilia Romagna

Misano

27 settembre

Gran Premio di Catalogna

Montmeló

11 ottobre

Gran Premio di Francia

Le Mans

18 ottobre

Gran Premio di Aragona

Aragon

25 ottobre

Gran Premio di Teruel

Aragon

8 novembre

Gran Premio d’Europa

Valencia

15 novembre

Gran Premio della Comunità Valenciana

Valencia

Da confermare

Gran Premio delle Americhe

Austin

Da confermare

Gran Premio di Argentina

Termas de Rio Hondo

Da confermare

Gran Premio della Thailandia

Buriram