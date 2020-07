Roma-Verona di Serie A in diretta TV

Roma-Hellas Verona è una delle partite di Serie A in programma stasera. Si gioca alle 21.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in diretta da Sky. Grazie alle vittorie ottenute contro Parma e Brescia, la Roma si è ripresa da tre sconfitte consecutive e si trova ancora al quinto posto. È il suo obiettivo minimo stagionale e deve mantenerlo per assicurarsi la qualificazione ai gironi della prossima UEFA Europa League. Anche il Verona però è in corsa per la qualificazione da settima classificata dopo un campionato sorprendente: il Milan è distante sei punti. All’andata la Roma vinse 3-1 al Bentegodi.

Dove vedere Roma-Verona

Roma-Verona verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport 254 con la telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Roma-Verona

Roma (3-4-2-1) Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola, Zaniolo, Mkhitaryan, Dzeko

Verona (3-4-2-1) Silvestri, Rrhamani, Gunter, Kumbulla, Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic, Zaccagni, Pessina, Di Carmine

***

