C’è un accordo tra governo e Autostrade

Nella notte tra martedì e mercoledì c’è stato un Consiglio dei ministri durato fino all’alba, in cui le trattative sul futuro delle concessioni di Autostrade per l’Italia (Aspi) sembrano essere arrivate infine a una soluzione. Mercoledì mattina il governo ha pubblicato un breve comunicato che riassume la base di accordo accettata da entrambe le parti: Aspi, in breve, ha accettato le richieste che evitano la rescissione del contratto di concessione.

Il punto più importante, perché il governo aveva deciso di investirci la propria credibilità, riguarda il ruolo che avranno i Benetton da qui in avanti: la famiglia, che attualmente possiede l’88 per cento delle quote di Aspi attraverso la holding Atlantia, ha accettato di tirarsi indietro con un percorso graduale, facendo entrare la Cassa Depositi e Prestiti – una controllata del ministero delle Finanze – che dovrebbe diventarne azionista di maggioranza con il 51 per cento delle quote. I Benetton dovrebbero arrivare ad avere tra il 10 e il 12 per cento di Aspi, scrive Ansa. Aspi sarà quindi scorporata da Atlantia e sarà poi quotata in borsa, con un’ulteriore riduzione della quota posseduta dai Benetton.

Da mesi è in corso un duro scontro tra governo e Autostrade, che si è acuito negli ultimi giorni con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che lunedì aveva dato due diverse interviste per smontare una proposta arrivata da Aspi per rinnovare le concessioni autostradali. Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova nel 2018, infatti, il Movimento 5 Stelle si era impegnato a revocare le concessioni estromettendo la famiglia Benetton, accusata di negligenze e mancati controlli. Ma la situazione è cambiata molto in fretta: dopo che le proposte fatte pervenire domenica da Aspi per il rinnovo erano state giudicate irricevibili dal governo, nel giro di un paio di giorni si è trovato un nuovo accordo.

Secondo il Sole 24 Ore, nella notte Aspi ha inviato al governo quattro lettere diverse per perfezionare la bozza, e sembra che comunque ci sia stata grande agitazione non solo tra le differenti forze di governo – il Partito Democratico era più prudente sulla revoca della concessione, Italia Viva era contrario – ma anche tra lo stesso M5S, che sembra essere rimasto insoddisfatto dalla lunghezza dei tempi con cui si arriverà all’uscita dei Benetton da Aspi. Si parla infatti di un percorso che durerà non meno di un anno.

Nel comunicato del governo vengono illustrati altri punti della bozza attorno alla quale sarà costruito l’accordo. Sono confermati i 3,4 miliardi di euro che Aspi verserà al governo come indennizzo per il ponte Morandi; Aspi ha accettato di riscrivere il contratto in modo da rendere più facile ed economico per il governo revocare la concessione, come previsto dall’articolo 35 del Milleproroghe (la penale dovrebbe passare da 23 a 7 miliardi di euro); saranno previsti più controlli, un abbassamento dei pedaggi e maggiori sanzioni in caso di violazione da parte di Aspi; Aspi rinuncerà a fare ricorso su una serie di questioni, compresa la legittimità del Milleproroghe.

Non essendo ancora un accordo definitivo, non è detto che qualcosa non vada storto nel perfezionamento dei dettagli ancora da decidere, e che quindi si torni a parlare della revoca della concessione e della grossa battaglia legale che ne seguirebbe, anche se per il momento sembra evitata.