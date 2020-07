La quindicesima puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Passata qualche settimana per metabolizzare il tutto (e per lasciare a tutti il tempo di giocarci), i tre di Joypad tornano a parlare di The Last of Us Parte 2, un po’ come si fa quando si vive un’esperienza di enorme intensità e si sente il desiderio di discuterne con gli altri per poterla processare al meglio. Lasciatisi alle spalle il capolavoro di Naughty Dog, si parla di Cyberpunk 2077, con cui qualche fortunato ha anche effettivamente giocato e di EA Play, evento di Electronic Arts nel quale Star Wars: Squadron ha fatto la parte del leone. In chiusura i soliti consigli: Little Orpheus e dei bellissimi quadri fatti fotografando monitor CRT.

Per chi non ha ancora finito The Last of Us 2: se non volete spoiler saltate la prima mezz’ora e partite direttamente da 36:30.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.

Volete scrivere ai tre di Joypad? Potete farlo a questo indirizzo: joypad@corrisaltaspara.it