Dal 2021 il ciclista britannico Chris Froome lascerà il Team Ineos e correrà per la Israel Start Up Nation

Alla fine di questa stagione il ciclista britannico Chris Froome smetterà di correre con il Team Ineos (la squadra, precedentemente nota come Team Sky, con cui ha vinto quattro Tour de France e un Giro d’Italia) e passerà alla Israel Start-Up Nation. È un trasferimento di cui si parlava da diverse settimane, in certi casi ipotizzando addirittura (come invece non è successo) che Froome avrebbe lasciato il Team Ineos già nel corso di questa stagione, così da poter correre, tra agosto e settembre, il Tour de France come capitano unico della sua nuova squadra.

La Israel Start Up Nation è nata rilevando la licenza sportiva della squadra Katusha-Alpecin e i suoi fondi arrivano soprattutto dal miliardario israelo-canadese Sylvain Adam, appassionato di ciclista. È uno dei principali responsabili degli accordi in base ai quali il Giro d’Italia del 2018 partì proprio da Israele. Finora la squadra (per la maggior parte composta da corridori non israeliani) non si è particolarmente distinta per i suoi risultati sportivi.

Il Team Ineos continuerà a essere molto forte anche dopo la partenza di Froome. Ci corrono, tra gli altri, Egan Bernal, Geraint Thomas e Richard Carapaz: i primi due vincitori di un Tour de France, il terzo vincitore (mentre correva per il Team Movistar) di un Giro d’Italia.

– Leggi anche: L’incredibile tappa di Froome al Giro del 2018

Froome ha 35 anni e a maggio fu protagonista di una bruttissima caduta mentre pedalava prima della quarta tappa del Giro del Delfinato, dalla quale ha impiegato diversi mesi a riprendersi e dopo la quale – soprattutto a causa dello stop alle corse conseguente al coronavirus – non ha ancora corso nessun Grande Giro. Alla Israel Start Up Nation troverà una squadra quasi totalmente finalizzata a sostenerlo. Secondo i piani attuali Froome correrà comunque il prossimo Tour de France con il Team Ineos.