Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia

Il ciclista ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto la 102esima edizione del Giro d’Italia, al termine della ventunesima e ultima tappa, la cronometro di Verona, vinta dallo statunitense Chad Haga.

🇪🇨 Richard Carapaz wins #Giro d’Italia 2019! | 🇪🇨 Richard Carapaz vince il Giro d'Italia 2019! | 🇪🇨 Richard Carapaz es el ganador de #Giro d’Italia 2019! | 🇪🇨 Richard Carapaz remporte le #Giro d'Italia 2019 ! pic.twitter.com/ars4uxH1vU — Giro d'Italia (@giroditalia) June 2, 2019

Carapaz ha terminato la tappa in 23 minuti e 19 secondi, ed è riuscito a mantenere il proprio vantaggio su Vincenzo Nibali, secondo nella classifica generale, che invece oggi ha impiegato 22 minuti e 30 secondi. La vittoria del Giro da parte di Carapaz era prevista da diversi esperti, che ritenevano improbabile una rimonta di Nibali dopo che nella ventesima tappa non era riuscito a recuperare lo svantaggio nei confronti della Maglia rosa (1 minuto e 54 secondi). Al terzo posto della classifica generale si è piazzato lo sloveno Primoz Roglic.

Carapaz ha 26 anni e dal 2017 corre per la Movistar, una squadra spagnola. È nato a quasi tremila metri di altezza in un paese senza una grande storia ciclistica, ed è un corridore giovane e piuttosto riservato che a inizio Giro non era nemmeno considerato tra i principali favoriti per la Maglia rosa. Per lui questa è la prima vittoria in un Grande giro. Durante questo Giro d’Italia ha vinto la quarta tappa, tra Orbetello e Frascati, e la quattordicesima, tra Saint-Vincent e Courmayeur. Proprio al termine di questa tappa ha ottenuto il primo posto nella classifica generale e la Maglia rosa, che non ha più lasciato fino alla fine.

Oltre alla Maglia rosa (il riconoscimento per chi ci mette meno a fare tutto il percorso), sono state assegnate anche tutte le altre maglie: la Maglia azzurra (quella per il miglior scalatore) è andata a Pascal Ackermann, quella ciclamino (che premia il vincitore della classifica a punti) a Giulio Ciccone, mentre quella bianca (che premia il miglior giovane) è stata assegnata a Miguel Ángel López.