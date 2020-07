Lazio-Milan, dove vederla stasera in TV

Lazio-Milan è l’ultima partita di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 21.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in diretta su Dazn. La Lazio deve continuare a tenere il passo della Juventus, impegnata alle 17.15 nel derby contro il Torino. Viene da due vittorie in rimonta e attualmente è a quattro punti dal primo posto. Il Milan invece si presenta a Roma dopo il deludente pareggio raggiunto in extremis a Ferrara contro la Spal. La squadra si trova ancora in piena corsa per la qualificazione alla prossima UEFA Europa League ma in classifica deve guardarsi da Verona, Cagliari e Parma.

Dove vedere Lazio-Milan

Lazio-Milan verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

Lazio (3-5-2) Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Jony; Luis Alberto, Correa

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Paquetà, Calhanoglu; Rebic

