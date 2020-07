Juventus-Torino in TV e in streaming

Juventus-Torino è la prima partita della trentesima giornata di Serie A. Si gioca oggi pomeriggio alle 17.15 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in diretta da Sky. Il secondo e ultimo derby di Torino della stagione si gioca con la Juventus saldamente in testa al campionato con quattro punti di vantaggio sulla Lazio e con il Torino ancora in crisi a soli sei punti di distanza dalla zona retrocessione. Nella partita di andata giocata lo scorso novembre la Juventus aveva vinto 1-0. In caso di nuova vittoria, potrebbe aumentare il suo vantaggio in classifica, dato che la Lazio potrebbe perdere dei punti stasera alle 21.45 contro il Milan.

Dove vedere Juventus-Torino

Juventus-Torino verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Lele Adani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino

Juventus (4-3-3) Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Lukic, Rincon, Meitè, Ola, Aina; Berenguer, Belotti

