Serie B, le partite di oggi e la classifica del campionato

Dopo essere ripartito insieme alla Serie A, il campionato di Serie B 2019/20 è a otto giornate dalla conclusione. Il Benevento allenato da Filippo Inzaghi è già a un passo dalla promozione diretta in Serie A, che potrebbe ottenere stasera in casa contro la Juve Stabia, dato che gli basta un solo punto. La 31ª giornata di campionato si disputerà interamente oggi, con nove partite in contemporanea a partire dalle 21 precedute da Salernitana-Cremonese.

31ª giornata

Lunedì 29

18.45

Salernitana-Cremonese [Dazn]

21.00

Ascoli-Crotone [Dazn]

Benevento-Juve Stabia [Dazn]

Chievo-Frosinone [Dazn]

Cittadella-Perugia [Dazn]

Cosenza-Trapani [Dazn]

Livorno-Venezia [Dazn]

Pescara-Empoli [Dazn]

Pordenone-Entella [Dazn]

Spezia-Pisa [Dazn]

Il secondo posto, l’ultimo che promuove direttamente in Serie A, è attualmente occupato del Crotone, che però ha un solo punto di vantaggio sullo Spezia. Le sei posizioni successive al secondo posto qualificano invece ai playoff e sono ancora abbastanza incerte. Per quanto riguarda le retrocessioni in Serie C, il Livorno non sembra avere molte speranze di salvarsi, mentre Trapani e Cosenza hanno bisogno di punti per tirarsi fuori e raggiungere almeno i playout.

Benevento 73 Crotone 51 Spezia 50 Cittadella 49 Frosinone 48 Pordenone 46 Salernitana 43 Chievo Verona 42 Entella 41 Empoli 41 Pisa 40 Perugia 40 Pescara 38 Venezia 36 Juve Stabia 36 Cremonese 33 Ascoli 32 Cosenza 30 Trapani 28 Livorno 21

Si conoscono già tre delle quattro squadre che rimpiazzeranno le retrocesse. A inizio mese infatti la FIGC ha confermato le promozioni in Serie B — già votate lo scorso 8 maggio — di Monza, Vicenza e Reggina, le prime classificate dei tre gironi di Serie C. L’ultimo posto in B verrà assegnato tramite i playoff che inizieranno martedì con Novara-Albinoleffe e Padova-Sambenedettese.

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.