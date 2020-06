Il Liverpool stasera può vincere la Premier League per la prima volta

La Premier League, il principale campionato di calcio inglese, è ripartita il 17 giugno, ma a differenza di Liga spagnola e Serie A italiana il distacco tra la prima e la seconda in classifica fa sì che non ci siano molti dubbi su chi sarà il vincitore del campionato. Il Liverpool di Jürgen Klopp ha infatti 23 punti in più del Manchester City, campione in carica da due anni, quando mancano sette giornate al termine della stagione. Nell’ultima partita disputata, mercoledì ad Anfield, in casa, il Liverpool ha battuto facilmente il Crystal Palace 4-0. Grazie a questo risultato, se stasera il Manchester City non dovesse riuscire a vincere a Londra contro il Chelsea (ore 21.15), la squadra di Klopp vincerebbe matematicamente il campionato.

Al Liverpool manca quindi pochissimo per tornare a vincere un campionato inglese a ben trent’anni dall’ultima volta. Il suo diciottesimo e ultimo titolo in 128 anni di storia risale infatti alla stagione 1990, quando vinse il campionato allenato dallo scozzese Kenny Dalglish e con giocatori rimasti nella storia del club come Ian Rush e Bruce Grobbelaar. Si può quindi dire che il Liverpool non abbia mai vinto una Premier League: il campionato inglese come lo conosciamo ora venne rifondato e riorganizzato e ribattezzato nel 1992. Nonostante la lunga attesa, e le stagioni sfuggite nelle ultime giornate, in questi trent’anni il Liverpool è però riuscito a vincere due Champions League, confermandosi come la squadra britannica più vincente in Europa.

L’ultima Champions League è stata vinta l’anno scorso nella finale inglese di Madrid contro il Tottenham. Ad agosto, tuttavia, quando il torneo ripartirà con un formato ridotto e con partite disputate negli stadi di Lisbona, il Liverpool non ci sarà. Pochi giorni prima della sospensione della stagione l’Atletico Madrid è riuscito a eliminarlo agli ottavi di finale, negandogli la possibilità di difendere il titolo nei turni successivi.

