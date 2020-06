La quattordicesima puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Disponibile da oggi dopo cinque anni di sviluppo, The Last Of Us: Parte II arriva in esclusiva su PlayStation 4 e viene definito dai tre di Joypad come “il gioco di questa generazione”. Lo si è anche paragonato a Mad Max: Fury Road, per farvi capire il livello di entusiasmo. In questa puntata monografica interamente dedicata al gioco si ripercorre la storia di Naughty Dog, quella dell’ultimo anno di ogni generazione di PlayStation e si parla, tanto e senza spoiler, del gioco più ambizioso, maturo e meglio confezionato dell’intero catalogo PlayStation 4. C’è anche spazio per i canonici consigli: vengono spese parole d’amore per la remaster dei Bioshock su Switch e per Among Trees.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.

Volete scrivere ai tre di Joypad? Potete farlo a questo indirizzo: joypad@corrisaltaspara.it