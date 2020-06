La tredicesima puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Dopo aver lasciato l’iniziativa a Microsoft, Sony risponde a Xbox Series X con un evento in streaming dedicato a PlayStation 5 e ai suoi giochi. Due terzi di Joypad lo hanno seguito e commentato in diretta, emozionandosi davanti a Horizon: Forbidden West e al remake di Demon’s Souls, rimanendo perplessi durante l’apertura dedicata a Ratchet & Clank e totalmente impreparati a commentare Gran Turismo 7. Un po’ a sorpresa Sony ha anche mostrato la console, anzi, le console (una versione non avrà il lettore ottico) e la prima serie di periferiche ufficiali.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.

Volete scrivere ai tre di Joypad? Potete farlo a questo indirizzo: joypad@corrisaltaspara.it