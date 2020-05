Le previsioni del meteo di domani, lunedì 1 giugno

Giugno comincerà con una mattinata soleggiata quasi in tutta Italia. Ci saranno comunque sporadici cieli nuvolosi e piogge. In particolare sono previsti rovesci e temporali sulle aree alpine e appenniniche del nord, piovaschi sulle Alpi Apuane, nel sud del Lazio, nel sud della Campania, sulle coste tirreniche della Basilicata e in Calabria. In serata tornerà il sereno.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.