La dodicesima puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Cosa accomuna uno dei creatori di Monkey Island, una ciabatta rivoluzionaria, un frigorifero portatile e Oculus Rift? Che sono tutti passati da Kickstarter. In questa nuova puntata di Joypad si parla di come le piattaforme di crowdfunding abbiano impattato nel mondo dei videogiochi, e di come questo se ne sia servito per poi un po’ dimenticarsene. Tra progetti ambiziosi ma fallimentari come Ouya, e giochi da tavolo seminali come Kingdom Death: Monster si parla anche di Shenmue III e Star Citizen, e si finisce a consigliare Wonderful 101 finalmente arrivato su Switch (grazie proprio a Kickstarter), Snow Runner (sì, ancora) e Huntdown, che ci riporta ai tempi delle riviste di videogiochi degli anni novanta.

Volete scrivere ai tre di Joypad? Potete farlo a questo indirizzo: joypad@corrisaltaspara.it