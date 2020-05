Meteo: le previsioni per domani, venerdì 22 maggio

Le previsioni meteo per venerdì dicono che sarà sostanzialmente una bella giornata in tutta Italia, tranne qualche nuvola nelle regioni settentrionali, che nel corso della giornata si sposteranno anche al Centro e poi al Sud, verso sera. Sulle isole maggiori rimarrà invece sereno per tutto il giorno, e in ogni caso non è prevista pioggia in nessuna regione. Le temperature massime si avvicineranno ai 30 gradi, mentre le minime rimarranno piacevolmente tra i 15 e i 20 gradi in tutta Italia.

– Leggi anche: Sapremo mai da dove è arrivato il coronavirus?

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.