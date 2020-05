Le foto della prima messa del Papa a San Pietro dopo la riapertura

Papa Francesco questa mattina ha celebrato una messa a San Pietro davanti alla tomba di Giovanni Paolo II in occasione dei cento anni dalla nascita del Papa polacco. È stata la prima messa dalla riapertura di San Pietro, avvenuta oggi dopo la chiusura decisa lo scorso 10 marzo per l’emergenza coronavirus. Oltre che per le messe, oggi la basilica di San Pietro apre anche ai visitatori, ma non è consentito l’accesso libero alla piazza. Per entrare ed uscire dalla basilica ci si dovrà muovere all’interno di percorsi transennati.

Nella cappella dove si trova la tomba di Karol Wojtyla oltre al Papa c’erano altre trenta persone distanziate secondo le prescrizioni adottate per evitare il contagio da coronavirus.