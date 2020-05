L’undicesima puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

La nuova generazione di console è ormai alle porte. Per cercare di tenere alta l’attenzione sulla propria nuova console, Microsoft ha organizzato un evento nel quale ha mostrato alcuni giochi prodotti da terze parti che si vedranno su Xbox Series X. È andata bene, ma probabilmente poteva andare molto meglio. Non ha invece sbagliato nulla Ubisoft nel presentare il suo Assassin’s Creed Valhalla, non solo per l’ambientazione molto evocativa (una delle cose preferite di uno di quelli di Joypad insieme a draghi e dinosauri), ma anche per il modo innovativo in cui è stato fatto il lancio. Prima dell’argomento a piacere (a sorpresa un libro pop-up sui cabinati SEGA, la riedizione di Lumines e Snowrunner) c’è stato anche il tempo di chiedersi come mai non ci siano più i bei giochi di tennis di una volta.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.