Le previsioni del meteo per domani, domenica 3 maggio

Domani, domenica 3 maggio, ci saranno rovesci o temporali (e nevicate in qualche caso) sulle Alpi e nel Nord-Est. Pioverà un po’ anche nel Centro Italia, sugli Appennini e verso l’Adriatico, e più intensamente al Sud, ma sul versante tirrenico. Nel resto d’Italia nuvolosità e schiarite si alterneranno. Le temperature minime aumenteranno nel Nord-Ovest, in Emilia, nel Centro e al Sud; le massime invece aumenteranno in Piemonte, Valle d’Aosta e lungo le coste tirreniche, mentre caleranno in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.