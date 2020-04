La decima puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Delle nuova generazione di console si sa già abbastanza, anche se mancano ancora diversi punti chiave. Microsoft ha dalla sua una comunicazione efficace e tanta potenza, Sony una posizione di mercato dominante e un joypad, il Dual Sense, finalmente rinnovato. E entrambi hanno un numero di teraflops assolutamente irrilevante per il loro successo. Non sono però le uniche console di cui si parla, visto che fanno capolino pure le speculazioni su Switch e Playdate, piccola e gialla console con una manovella. I tre di Joypad tornano anche sul finale a sorpresa di Final Fantasy VII Remake mentre uno dei tre si incaponisce sulla pigrizia degli sviluppatori nell’utilizzo di meccaniche abusate, scoprendosi un sindacalista della Fisascat. Torna poi il sereno con i consueti consigli: Ring Fit Adventure, per mantenersi in forma, Two Point Hospital e In Other Waters.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.