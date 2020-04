Meteo: le previsioni per domani, venerdì 24 aprile

Le previsioni meteo per venerdì dicono che, in sostanza, sarà una bella giornata più o meno in tutta Italia. Di mattina sarà soleggiato ovunque e nuvoloso sulle isole maggiori; di pomeriggio sarà ancora soleggiato ovunque ma ma in Calabria – intorno alla provincia di Catanzaro – e nella zona di Messina è prevista pioggia. Di sera e di notte però smetterà e si annuvolerà più o meno in tutto il Nord, senza pioggia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.