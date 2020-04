In tutta la Germania sarà obbligatorio indossare le mascherine

In tutta la Germania sarà obbligatorio indossare la mascherina per limitare la diffusione dell’epidemia da coronavirus. L’ultimo stato tedesco che non aveva ancora annunciato la misura, lo stato di Brema, ha detto che la approverà in via definitiva venerdì. Le regole sull’uso della mascherina non saranno uguali in tutto il territorio nazionale: varieranno da stato a stato, ma in tutto il paese bisognerà indossarla sui mezzi pubblici, e quasi ovunque per fare la spesa o altri tipi di acquisti.

Secondo il Robert Koch Institute, l’istituto tedesco che si occupa del controllo delle malattie e della loro diffusione, in Germania i casi confermati di persone contagiate dal coronavirus sono 145.694, con 4.879 morti, un tasso di letalità apparente molto inferiore rispetto a quello italiano. L’uso delle mascherine era stato fortemente raccomandato la scorsa settimana dalla cancelliera Angela Merkel, che aveva deciso di cominciare ad allentare alcune restrizioni a livello nazionale.

Le nuove regole sull’uso delle mascherine entreranno in vigore nella maggioranza degli stati tedeschi lunedì, ma non saranno uguali ovunque. Nella capitale Berlino, per esempio, non sarà obbligatorio indossare la mascherina mentre si fa la spesa o altri tipi di acquisti. Nello stato della Renania-Palatinato, nella Germania occidentale, verranno date mascherine riusabili agli studenti che ritorneranno gradualmente a scuola all’inizio di maggio, mentre in Baviera le mascherine saranno obbligatorie per tutti dai sette anni in su.

