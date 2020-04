La nona puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

In questa puntata si parla sopratutto di Final Fantasy VII, che dopo essere stato una delle produzioni più importanti della prima PlayStation torna con un Remake talmente ben fatto che mette in discussione le priorità di almeno un terzo dei partecipanti alla trasmissione. Oltre però al gioco che dà il titolo alla puntata, si parla di Doom Eternal, provato tra l’altro su Stadia, Resident Evil 3 e NiOh 2, e se ne parla in generale bene. Prima dei consueti consigli (Good Job, Adorable Home e The Longing) c’è anche il tempo per capire come siamo messi con la prossima generazione di console e fare il punto su quanto la pandemia ha impattato sull’industria. Spoiler: abbastanza da far ritardare The Last of Us 2.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.