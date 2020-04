A Wuhan è finita la quarantena

Alla mezzanotte dell’8 aprile, dopo 76 giorni, è ufficialmente finita la quarantena di Wuhan, città cinese in cui è iniziata l’epidemia di coronavirus (SARS-CoV-2), che finora ha causato almeno 80mila morti in tutto il mondo. La quarantena era iniziata a Wuhan, che si trova nella provincia di Hubei, lo scorso 23 gennaio, e nei giorni successivi le misure erano state estese progressivamente anche al resto della provincia e a diverse zone del paese.

La quarantena di Wuhan è stata una misura senza precedenti nella storia, replicata successivamente in parte dall’Italia e da decine di altri paesi in tutto il mondo. Una città da 11 milioni di abitanti è stata completamente chiusa al mondo esterno: nessuno poteva entrare, nessuno poteva uscire, gli spostamenti all’interno della città sono stati progressivamente limitati fino al completo divieto di usare i mezzi privati.

– Leggi anche: Le zanzare possono trasmettere il coronavirus?

Dall’8 aprile a Wuhan è ripreso il trasporto pubblico e ed è ora possibile lasciare sia la città che la provincia.

La decisione di riaprire la città è stata presa dopo che nelle scorse settimane i casi di contagio in Cina e in particolare nell’Hubei erano gradualmente diminuiti: martedì, per la prima volta da quando le autorità rendono noti i dati sul contagio da coronavirus, non sono stati registrati nuovi decessi a causa del virus. Ad oggi in Cina sono stati rilevati in tutto 83mila casi di contagio e circa 3.300 morti, quasi tutti avvenuti proprio nella provincia di Hubei. I numeri reali, sostengono molti, potrebbero però essere parecchio più alti.

Oggi hanno quindi riaperto molti negozi. L’indicazione è che tutti i cittadini che dimostrino di essere in buona salute e di non dover stare in isolamento potranno tornare a lavorare o lasciare la città. Le condizioni di ognuno verranno verificate attraverso un codice fornito da una popolare applicazione per smartphone che indica l’indirizzo di residenza, i viaggi effettuati di recente e la storia medica del paziente. – Leggi anche: Le macchine che respirano per noi

Già nei giorni scorsi erano state riavviate gradualmente alcune attività commerciali, e alcuni segni del ritorno alla vita normale si erano visti nelle abitudini di tutti i giorni dei residenti di Wuhan.

Il sito di e-commerce JD.com ha detto per esempio che a marzo gli ordini dalla provincia di Hubei sono triplicati rispetto a febbraio e che per la prima volta dall’inizio dell’epidemia le persone hanno ricominciato ad acquistare non solo beni necessari e attrezzi per fare attività fisica in casa, ma anche vestiti, cosmetici e accessori da viaggio.