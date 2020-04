Vita sull’isola di Linosa

L’isola di Linosa fa parte dell’arcipelago delle isole Pelagie, in Sicilia. Ha una superficie di 5,45 km², dista circa 160 chilometri dalla Sicilia e dall’Africa e 50 da Lampedusa, assieme alla quale costituisce il comune di Lampedusa e Linosa, quello più a sud d’Italia. Sull’isola vivono poco più di 400 persone, ci sono un solo panificio e una macelleria, ed è uno di quei posti che sembrano fermarsi d’inverno per ripartire d’estate, quando arrivano i turisti: è visitandola come una di loro che la fotografa Luana Rigolli l’ha scoperta e ha deciso di dedicarle un progetto omonimo, Linosa.

Nelle foto di Rigolli l’isola appare nella sua lentezza, quando è vissuta solo dai suoi abitanti impegnati nelle attività quotidiane come l’agricoltura (con la coltivazione di lenticchie, cereali, capperi e vite) e la pesca. Tutte le foto sono state scattate fuori stagione, tranne i ritratti delle persone più giovani, che risalgono all’agosto 2018. Rigolli ha spiegato che è stata una scelta obbligata, dal momento che molti ragazzi tornano a Linosa solo in estate e passano il resto dell’anno altrove per studiare o lavorare: «Da quando la frequento mi sono accorta che gli abitanti più giovani vivono la loro comunità con un continuo sdoppiamento: da un lato la necessità di trasferirsi altrove per mettere in pratica le ambizioni anche più banali, dall’altro la volontà di rimanervi, per mantenere amori, famiglia, vita privata».

A Linosa non c’è un aeroporto: l’isola si può raggiungere solo via mare da Porto Empedocle, da cui dista circa 8 ore di traghetto, oppure da Lampedusa (2 ore di traghetto). Rigolli spiega: «La nave è l’unico collegamento con la terraferma, e con la quale arriva tutto: oltre alle persone, anche il cibo, i farmaci, i giornali, i mobili, i materiali da costruzione». Quando il mare è agitato e le navi non possono attraccare nel piccolo molo dell’isola, si rimane isolati per giorni.

Luana Rigolli è una fotografa piacentina che vive e lavora a Roma. Si è dedicata alla fotografia dopo studi di ingegneria civile e si occupa soprattutto della relazione tra l’uomo e il paesaggio. Le foto del progetto Linosa sono diventate un libro autopubblicato a luglio 2019. Questo e altri suoi lavori si possono vedere sul suo sito e sul suo account Instagram.