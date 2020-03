Le previsioni meteo per domani, domenica 29 marzo, dicono che la giornata comincerà soleggiata in quasi tutta Italia, ma che finirà con pioggia su molte regioni, e anche un po’ di neve notturna. Al Nord è prevista una mattinata con sole nuvole; nel primo pomeriggio è prevista pioggia in Piemonte e la situazione dovrebbe peggiorare su tutte le regioni durante la notte. Similmente, dopo una mattinata di sole, è prevista pioggia anche in Toscana, Lazio, Puglia e Sardegna (dove nella notte sono previsti anche temporali).

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.