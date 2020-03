La questione degli orari dei supermercati

Tra le nuove limitazioni alle attività economiche e al movimento delle persone per contrastare la pandemia di coronavirus che il governo sta pensando di introdurre, la più controversa è l’eventuale riduzione degli orari di apertura dei supermercati e degli altri esercizi commerciali che vendono alimenti. Secondo le indiscrezioni circolate in queste ultime ore sulla stampa, che vanno sempre prese con molta cautela, il governo consentirà che i negozi alimentari restino aperti nei fine settimana, ma potrebbe introdurre limitazioni sull’orario di apertura, come hanno già deciso di fare autonomamente alcune regioni.

La richiesta di ridurre gli orari dei supermercati è stata fatta, tra gli altri, dai tre maggiori sindacati che rappresentano i lavoratori del commercio (Filcams, Fisascat e Uiltucs), che insieme al personale sanitario e agli altri lavoratori dei servizi essenziali sono tra le persone attualmente più esposte al contatto con altri e quindi, potenzialmente, al contagio. Tra gli altri Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ha chiesto che i supermercati siano chiusi la notte e nei finesettimana.

Tra i lavoratori della grande distribuzione, i cassieri sono una delle categorie più sotto pressione. I sindacati ricordano che non solo sono tra i lavoratori più esposti al contatto con altre persone (centinaia ogni giorno), ma il grande afflusso di clienti ha reso il loro lavoro particolarmente intenso, oltre ad aver aumentato significativamente il fatturato del settore (al di là delle scorte che qualche famiglia sta facendo, tutto quello che prima mangiavamo e bevevamo fuori di casa oggi lo compriamo al supermercato).

Secondo l’agenzia di ricerca Nielsen, la grande distribuzione organizzata ha avuto una crescita degli incassi pari al 16 per cento nella settimana tra il 9 e il 15 marzo rispetto alla stessa settimana di un anno fa: la terza settimana consecutiva di crescita per il settore. Secondo Confesercenti nella grandi città la crescita è ancora più significativa. Nella città di Torino, per esempio, i supermercati hanno avuto negli scorsi giorni un aumento delle vendite pari al 30 per cento.

Diverse aziende hanno accolto le richieste dei sindacati e stabilito autonomamente restrizioni agli orari di apertura. Numerose grandi catene di supermercati hanno già deciso di chiudere in anticipo, alle 19 o alle 20, e hanno adottato orari limitati nei fine settimana. Alcune regioni hanno preceduto il governo e hanno già approvato restrizioni agli orari di apertura. Il Lazio, per esempio, ha stabilito che i supermercati dovranno adottare l’orario 8.30-19 da lunedì al sabato e l’orario 8.30-15 la domenica. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha detto che adotterà un’ordinanza locale se il governo non approverà rapidamente una restrizione nazionale.

Non tutti sono d’accordo con queste scelte, però. Altri sostengono che la riduzione degli orari di apertura dei supermercati causerà ulteriore affollamento, e quindi aumenterà i rischi di contagio. Il timore che gli orari possano essere poi ulteriormente ridotti – e in generale la maggiore difficoltà di fare la spesa per chi lavora – potrebbe spingere le persone a fare grandi scorte, limitando la disponibilità delle merci in vendita. In particolare numerosi esponenti di Forza Italia e Italia Viva, tra cui l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, hanno criticato la proposta di chiusura anticipata. «Il mio appello è quello di evitare di fare misure come quelle sui supermercati, non è vero che se tu riduci l’orario le cose vanno meglio, anzi rischiano di andare peggio», ha scritto Renzi su Facebook. «Creiamo più calca, facciamo un favore al virus».

L’economista dell’Università di Bologna Paolo Manasse ha lanciato una petizione su Change.org per chiedere che gli orari non vengano ridotti. La petizione è sostenuta dal quotidiano Il Foglio che ha anche pubblicato un articolo di un altro professore di economia, Fabio Sabatini, in cui vengono elencate le ragioni dei contrari alla chiusura. Secondo Sabatini «l’effetto psicologico sarebbe particolarmente deleterio, perché la chiusura instillerebbe il dubbio che le catene produttive siano vicine all’interruzione e i prodotti di prima necessità prossimi alla scarsità».