Le nuove restrizioni decise dal governo

Venerdì 20 marzo il ministero della Sanità ha emesso un’ordinanza che contiene nuove restrizioni agli spostamenti, dopo quelle introdotte nelle settimane scorse per rallentare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2). La decisione del governo era stata auspicata da diversi amministratori locali, che nel corso degli ultimi giorni avevano iniziato a prendere provvedimenti in tal senso in autonomia. L’ordinanza sarà in vigore fino al 25 marzo, giorno in cui scadono tutte le altre misure che restringono gli spostamenti (e che con ogni probabilità verranno rinnovate).

L’ordinanza riguarda innanzitutto le modalità per uscire dalle proprie abitazioni. A proposito della possibilità di correre all’aperto, il governo ha deciso che si potrà fare soltanto da soli, evitando assembramenti di persone e rimanendo nelle vicinanze di casa. Saranno però chiusi «parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici», cioè i posti dove vanno a correre le persone che vivono in città.

L’ordinanza amplie inoltre alcune precedenti misure del governo. Viene vietato, per esempio, «ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza», «nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni». E sono esplicitamente vietate le «attività ludiche o ricreative all’aperto».

Il governo non ha preso invece alcun provvedimento sulla chiusura anticipata dei supermercati. Era stata richiesta da diverse aziende e sindacati per limitare il rischio di contagio per i dipendenti dei negozi, ma secondo alcuni potrebbe avere l’effetto di creare maggior code e quindi maggior rischi di contagio per i clienti. Già nel pomeriggio si era capito che il governo aveva accantonato una decisione a riguardo. Diverse catene di supermercati, come per esempio Esselunga, stanno comunque decidendo autonomamente di ridurre l’orario sia nei giorni festivi sia in quelli feriali.

Alcune regioni hanno comunque deciso di comportarsi diversamente. Il presidente del Veneto Luca Zaia aveva annunciato di aver firmato un’ordinanza che impone la chiusura di tutti i supermercati nei giorni festivi. Nell’ordinanza di Zaia c’è anche la chiusura di tutti i parchi e i giardini pubblici della regione fino al 3 aprile, e l’obbligo per chi esce di casa di rimanere entro 200 metri dalla propria abitazione.

Anche la regione Lazio mercoledì aveva emesso un’ordinanza che anticipava la chiusura di tutte le attività commerciali, come negozi di alimentari e supermercati, escludendo solo le farmacie e le parafarmacie.

