C’è un nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi

C’è una nuova persona indagata per l’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne che fu uccisa il 13 agosto del 2007 nella sua casa a Garlasco, in provincia di Pavia: è Andrea Sempio, un amico del fratello di Poggi che all’epoca dei fatti aveva 19 anni. Sempio era già stato indagato anni fa, ma le accuse contro di lui erano state archiviate. Per l’omicidio di Poggi era stato condannato nel 2015 in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, il suo ex fidanzato, che è tuttora detenuto nel carcere di Bollate, in provincia di Milano.

Chiara Poggi fu uccisa nella villetta in cui viveva assieme alla famiglia, mentre era sola in casa. Morì a causa di colpi inferti alla testa e al volto con un’arma che non fu mai ritrovata. Il suo omicidio ottenne grandi attenzioni sia da parte dei media che dell’opinione pubblica, mentre i processi che ne seguirono furono tra i primi in Italia basati interamente sulle perizie scientifiche.

Sempio era già stato indagato tra il 2016 e il 2017 per via della presenza del suo DNA riscontrata sulle unghie della ragazza. Al tempo le indagini contro di lui furono archiviate perché la procura aveva ritenuto plausibile trovare sue tracce di DNA sotto le unghie della ragazza, visto che sia lei sia il fratello Marco e i loro amici usavano la tastiera del computer fisso di casa Poggi. Per il giudice per le indagini preliminari, inoltre, non c’era un movente concreto a carico di Sempio. Adesso i campioni del DNA di Sempio sono stati analizzati con tecniche più aggiornate rispetto a quelle di allora

In base ai documenti visti e citati dal TG1, che ha dato per primo la notizia, Sempio è accusato di omicidio in concorso con ignoti, oppure assieme a Stasi (per ora l’accusa è formulata con questa doppia ipotesi). La settimana scorsa si era rifiutato di fornire volontariamente il suo DNA, come richiesto da una prima informazione di garanzia; mercoledì dovrà quindi presentarsi nella sede della scientifica dai carabinieri di Milano per un esame salivare e un tampone disposti dal giudice per le indagini preliminari di Pavia, che ha la competenza per l’omicidio di Garlasco.

