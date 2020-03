Quindi si può fare sport con le restrizioni per il coronavirus?

Uscire per fare sport, andare a correre o in bicicletta è uno dei vari dilemmi generati dalle restrizioni decise dal governo per limitare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2). Già pochi giorni fa il governo ha pubblicato alcune domande e risposte con cui ha chiarito alcuni aspetti, e poi anche il ministero della Salute negli ultimi giorni ha comunicato alcuni chiarimenti.

Secondo il governo fare sport rientra tra le attività consentite, purché si rispetti la distanza minima tra le persone di 1 metro. Per svolgerle, si può andare nei parchi e nei giardini pubblici, ma non in gruppo per evitare assembramenti: in caso di violazioni ripetute, dice il governo, si può «incorrere in sanzioni» oppure il parco pubblico in questione può essere chiuso al pubblico. Sia se si vuole andare a correre, andare in bicicletta o fare una camminata, in caso di controlli potrebbe essere necessario fornire un’autocertificazione (trovate il modulo qui).

Si può andare in bicicletta?

Il governo ha scritto che «la bicicletta è consentita per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità e per svolgere attività motoria. È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche in bicicletta, purché sia osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro». Nella giornata di martedì, però il ministero della Salute ha specificato però che la bicicletta si può usare per fare sport, ma solo se non si esce dal territorio del proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il ministero aggiunge anche che in caso alcuni sportivi siano «riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive Federazioni», possono usare gli impianti sportivi per allenarsi a porte chiuse.

