Guida ai principali eventi sportivi annullati o rinviati

Con la recente sospensione del cricket nei paesi del Commonwealth, tutte le principali attività sportive professionistiche al mondo sono state sospese come misura o precauzione contro la diffusione del coronavirus. Anche i grandi eventi distanti ancora diversi mesi stanno subendo ripercussioni: gli Europei di calcio sono stati rinviati di un anno, mentre le Olimpiadi di Tokyo sono state momentaneamente confermate dagli organizzatori giapponesi, ma fra molti dubbi.

Di seguito trovate un elenco con le ultime notizie ufficiali su rinvii e recuperi dei principali eventi sportivi.

Calcio

La Serie A italiana è stata sospesa fino al 3 aprile, così come tutte le altre competizioni calcistiche e sportive di ogni livello. Secondo le ultime indiscrezioni, l’intenzione della Lega Serie A sarebbe riprendere a giocare i primi di maggio, o nel peggiori dei casi a giugno.

La Premier League e tutte le leghe minori del campionato di calcio inglese sono state sospese fino al 3 aprile. La ripresa delle attività sarà soggetta ai pareri medici e all’evolversi dell’emergenza.

In Spagna la Liga dovrebbe riprendere tra il 4 e il 5 aprile, salvo ulteriori variazioni. In Germania la sospensione della Bundesliga durerà almeno fino al 2 aprile.

Gli Europei di calcio itineranti del 2020 sono stati rinviati di un anno. Nel 2021 il torneo si dovrebbe svolgere tra l’11 giugno e l’11 luglio. I biglietti venduti finora rimarranno validi anche l’anno prossimo, ma potranno essere rimborsati su richiesta dei possessori.

Oltre ai motivi legati alla salute pubblica, il rinvio degli Europei potrebbe facilitare il recupero di Champions League ed Europa League, se sarà possibile tornare a giocare prossimamente. Sono attese nuove comunicazioni.

Nel resto del mondo, la Copa America è stata rinviata all’anno prossimo (si sarebbe dovuta disputare in contemporanea con gli Europei) mentre la Copa Libertadores – il più importante torneo per club del calcio sudamericano – è stata sospesa dal 15 al 21 marzo. In seguito ai rinvii di Europei e Copa America, la FIFA ha deciso di rinviare a data da destinarsi il nuovo Mondiale per club, torneo ristrutturato che dal 2021 avrebbe dovuto sostituire la Confederations Cup.

Motori

Il Gran Premio d’Australia, prima gara del Mondiale 2020 di Formula 1, è stato annullato. Sono stati rinviati a data da destinarsi anche i successivi tre Gran Premi previsti in Bahrain, Vietnam e Cina. La Formula 1 ha intenzione di tornare «il prima possibile»: ora la prima gara del calendario è il Gran Premio d’Olanda del 3 maggio.

Il Motomondiale è iniziato l’8 marzo in Qatar, dove però hanno corso soltanto le classi minori e non la MotoGP. Tutte le gare inizialmente previste tra marzo e aprile sono state rinviate. Stando alle ultime disposizioni, la MotoGP dovrebbe iniziare il 3 maggio con il Gran Premio della Catalogna.

Rugby

Il Sei Nazioni di rugby è stato interrotto alla penultima giornata. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma il torneo potrebbe essere concluso nel mese di ottobre. L’Italia dovrà recuperare due partite: la prima in trasferta contro l’Irlanda, la seconda (e ultima) in casa contro l’Inghilterra.

Tennis

Il Roland Garros di Parigi, secondo torneo del Grande Slam in ordine cronologico, inizialmente previsto tra il 24 maggio e il 7 giugno, è stato rinviato dal 20 settembre al 4 ottobre. Sono stati rinviati anche i tornei Masters 1000 e WTA Premier in programma da qui a maggio. Ora a rischio sono gli Internazionali di Roma (4-17 maggio) e Wimbledon (29 giugno-13 luglio).

Ciclismo

La partenza dall’Ungheria del Giro d’Italia prevista il 9 maggio è stata rinviata: la nuova data sarà annunciata «non prima del 3 aprile». Sarà inoltre una primavera senza classiche di un giorno: Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Freccia Vallone, Amstel Gold Race e Liegi-Bastogne-Liegi sono state annullate, e non si sa se verranno recuperate nel corso dell’anno.

NBA / NHL / MLB

La NBA è stata temporaneamente sospesa lo scorso 12 marzo per almeno trenta giorni: la stagione riprenderà «se e quando diventerà sicura per tutti gli interessati». Il campionato americano di hockey riprenderà «quando sarà prudente farlo». La Major League Baseball sarebbe dovuta iniziare il 26 marzo ma è stata sospesa per almeno due settimane. Per il football il problema ancora non si pone: la nuova stagione NFL inizierà il 10 settembre.