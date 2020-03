Il campionato di basket NBA è stato sospeso per il coronavirus

Nella notte tra mercoledì e giovedì la NBA, la principale lega di basket del Nord America, ha annunciato la sospensione del campionato fino a data da destinarsi a causa del coronavirus (SARS-CoV-2). La decisione, ha detto la NBA, è stata presa dopo che un giocatore degli Utah Jazz è risultato positivo al tampone.

NBA announces the season has been suspended: pic.twitter.com/NkN6OklL6I — Ian Begley (@IanBegley) March 12, 2020

Tutte le partite in programma questa notte verranno comunque giocate, ad eccezione di Utah Jazz-Oklahoma City Thunder, che è stata sospesa durante il riscaldamento. I giocatori e gli altri membri delle due squadre, allenatori compresi, si trovano per il momento in quarantena all’interno del palazzetto di Oklahoma.

Secondo diversi giornali e siti americani, tra cui ESPN e Associated Press, il giocatore risultato positivo sarebbe il francese Rudy Gobert. L’identità del giocatore non è stata però confermata da fonti ufficiali della NBA.

