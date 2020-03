Roma, vuota

Una delle cose da fare ora che dovete restare chiusi in casa per contenere il contagio del coronavirus (SARS-CoV-2), è passare il tempo a guardare le città italiane come sono fuori adesso, cioè deserte. È un modo per rimediare alla nostalgia dei posti che per un po’ di tempo non vedrete più oppure per sentirvi meno soli, sapendo che se fuori non c’è nessuno significa che tutti, o quasi, sono in casa, a proteggere gli altri.

Oltre alle immagini che arrivano in tempo reale dalle webcam, e che trovate qui, abbiamo raccolto un po’ di fotografie di oggi da Roma: Piazza San Pietro, il Colosseo, via Nazionale, Castel Sant’Angelo, e i parcheggi dei centri commerciali, tutti vuoti.

