Dove vedere Liverpool-Atletico Madrid in TV e in streaming

Liverpool-Atletico Madrid è una delle due partite in programma stasera valide per i ritorni degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Si gioca alle 21 allo stadio Anfield Road di Liverpool e in Italia sarà trasmessa da Sky. All’andata l’Atletico di Diego Simeone è riuscito a battere 1-0 i campioni d’Europa in carica andando in vantaggio nei primi minuti di gioco e resistendo in difesa per il resto della partita. Questa sera, quindi, il Liverpool avrà a disposizione soltanto la vittoria per qualificarsi ai quarti di finale. Probabilmente sarà una delle ultime partite europee a giocarsi con il pubblico a causa della diffusione del coronavirus. L’altra partita in programma stasera, PSG-Borussia Dortmund, si giocherà invece a porte chiuse.

Dove vedere Liverpool-Atletico Madrid

Liverpool-Atletico Madrid verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Massimo Marianella e Massimo Ambrosini. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 9,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Champions League e campionati esteri per tutta la stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Liverpool-Atletico Madrid

Liverpool (4-3-3) Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

Atletico (4-5-1) Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Renan Lodi; Saúl Niguez, Partey, Koke, Vitolo, João Félix; Correa