Valencia-Atalanta di Champions League in TV e in streaming

Valencia-Atalanta è il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Si gioca questa sera alle 21 allo stadio Mestalla di Valencia e sarà trasmessa anche in chiaro. La partita si giocherà senza pubblico su disposizione della UEFA, che ha accolto la raccomandazione del ministro della Salute spagnolo come precauzione contro la diffusione del coronavirus nel paese. All’andata l’Atalanta ha vinto 4-1 in casa, un risultato che le dà un vantaggio considerevole in vista di una qualificazione ai quarti di finale che per il club bergamasco sarebbe storica: la prima al primo anno di partecipazione al torneo. L’altro ottavo di finale in programma stasera è Lipsia-Tottenham.

Dove vedere Valencia-Atalanta

Valencia-Atalanta verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 con il commento di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Si potrà seguire anche in streaming tramite il sito del canale, qui. Sky la trasmetterà invece su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Champions League e campionati esteri nella stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Valencia-Atalanta

Valencia (4-4-2) Cillessen; Gayà, Diakhaby, Coquelin, Wass; Guedes, Parejo, Kondogbia, Ferran; Rodrigo, Gameiro

Atalanta (3-4-1-2) Gollini; Palomino, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gómez, Iličić; Zapata