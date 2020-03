Il meteo di domani, lunedì 9 marzo

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, domani, lunedì 9 marzo, in Italia ci sarà brutto tempo. La mattina sono previste piogge in Piemonte, Liguria e Lombardia e nell’estremità meridionale della Puglia. Le uniche schiarite si avranno nelle regioni del Sud, mentre nel resto del paese sarà nuvoloso. Il tempo peggiorerà nel pomeriggio con l’arrivo di piogge in Emilia, Trentino, Veneto e Sardegna, e la sera, con rovesci previsti anche nel Lazio e in parte della Sicilia. Temperature in calo in tutto il paese e in modo particolare al Nord e al Centro.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.