Le previsioni meteo di domani, domenica 8 marzo

Secondo le previsioni meteo del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, domani, domenica 8 marzo, ci sarà il sole in tutta Italia ad eccezione di Calabria e Sicilia, dove sono previste piogge e temporali sparsi dalla mattina alla sera. Nelle regioni del Nord è previsto invece cielo coperto sull’Appennino tosco-emiliano, ma solo la mattina, e in tutta la pianura Padana, la sera. Al Centro ci sarà tempo stabile e sereno. Le temperature dovrebbero essere tutto sommato stazionarie, con variazioni lievi sia per le minime che per le massime.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.