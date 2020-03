Netanyahu è avanti nelle elezioni in Israele

La Commissione elettorale israeliana ha detto che sono stati scrutinati tutti i voti delle elezioni parlamentari israeliane, che si sono tenute lunedì. I risultati verranno comunicati martedì pomeriggio in seguito a un processo di verifica per garantirne la correttezza.

Al momento i voti controllati sono stati il 39,5 per cento del totale ed è stato comunicato il risultato del 34 per cento. Il partito di centrodestra Likud del primo ministro uscente Benjamin Netanyahu è al primo posto con 36 seggi, seguito da Blu e Bianco, il partito centrista che a settembre aveva ottenuto la maggioranza relativa dei voti, con 28 seggi; Lista Unita, il partito di centrosinistra che rappresenta gli arabo-israeliani, è al terzo posto con 15 seggi.

Secondo i primi exit poll – dati quindi da prendere con una certa cautela – la coalizione di centrodestra guidata da Netanyahu avrebbe ottenuto la maggioranza relativa dei seggi, e sarebbe vicinissima alla maggioranza assoluta. Gli exit poll attribuiscono al centrodestra 60 seggi, contro i 54 del centrosinistra; servono 61 seggi per ottenere la maggioranza assoluta alla Knesset, il Parlamento israeliano. Netanyahu ha già definito il risultato del voto «una grande vittoria», e probabilmente nei prossimi giorni cercherà di ottenere l’appoggio dell’unico seggio che gli manca per formare una maggioranza.

Israel, Channel 12 exit poll: Parliamentary Election: LKD-Conservative: 37

B&W-Centrist: 33

JL-Left: 14

SH-Religious: 9

UTJ-Religious: 7

LAB-GH-MTZ-Centre-left: 7

YAM-Right: 7

IB-Right: 6

Quelle di lunedì sono state le terze elezioni parlamentari in Israele in meno di un anno, dopo che le prime due – organizzate ad aprile e a settembre del 2019 – non avevano prodotto risultati che consentissero di formare una maggioranza in grado di sostenere un governo, soprattutto a causa della notevole frammentazione del quadro politico israeliano. Nonostante questo, l’affluenza è stata la più alta dal 1999.

Come quelle precedenti, la campagna elettorale delle ultime settimane era stata segnata soprattutto dai processi per truffa e corruzione contro il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu, che inizieranno fra due settimane. Netanyahu si era difeso sostenendo che i processi erano stati avviati per ragioni politiche, e nelle ultime settimane aveva cercato di compattare il suo elettorato – dicendo che nessuno dei suoi avversari aveva lo spessore necessario per fare il primo ministro – e cercando di ottenere i voti di alcuni segmenti particolari dell’elettorato, come le persone che usano frequentemente la marijuana (che ha promesso di legalizzare) e i tassisti.

L’opposizione a Netanyahu era molto divisa, come già accaduto nelle due precedenti elezioni.

Sia il partito centrista Blu e Bianco sia Israel Beitenu, il partito laico e nazionalista di Avigdor Lieberman, hanno fatto sapere che non intendono formare un governo con la Lista Unita, il partito di centrosinistra che rappresenta gli arabo-israeliani. A loro volta il Likud, cioè il partito di Netanyahu, e i suoi alleati della destra religiosa e nazionalista hanno ribadito che non sosterranno un governo a meno che sia guidato dal primo ministro uscente.