Cosa succede ora in Israele

Lo spoglio delle elezioni politiche in Israele si è quasi concluso, e i partiti hanno avviato incontri e trattative per cercare di formare un governo. Sarà particolarmente complicato.

Nessuna delle coalizioni più importanti ha ottenuto la maggioranza in Parlamento, cioè 61 seggi su 120: né quella di destra, formata dal Likud del primo ministro uscente Benjamin Netanyahu e dai suoi alleati della destra religiosa e nazionalista, né il centrosinistra, guidato dai centristi di Blu e Bianco (che pure hanno ottenuto più seggi di tutti, 33). A questo quadro va aggiunto che diversi piccoli partiti potrebbero decidere di riposizionarsi, a seconda dei negoziati dei prossimi giorni. La soluzione più ovvia sembra un governo sostenuto da una maggioranza trasversale, ma non è ancora chiaro chi potrebbe farne parte.

Ieri sera, in una riunione con i suoi alleati, Netanyahu aveva detto che c’erano soltanto due opzioni disponibili: «un governo guidato da me, oppure quello della sinistra e dei partiti degli arabi». Stamattina sembra aver cambiato idea: in una dichiarazione inviata ai giornali, Netanyahu ha annunciato di essere disposto a formare «un governo di unità nazionale sostenuto da un’ampia maggioranza», chiedendo esplicitamente al leader di Blu e Bianco, l’ex capo dell’esercito Benny Gantz, di incontrarsi per avviare i negoziati.

Netanyhu: “Faccio appello a te, onorevole Benny Gantz. Benny, dobbiamo costituire una larga alleanza, oggi, il popolo se lo aspetta da noi, da noi due, serve responsabilità e collaborazione. Incontriamoci, a qualsiasi ora, qualsiasi momento. Vietato andare a terze elezioni.” https://t.co/aa7cyOIQ9K — Davide Lerner (@DavideLerner) September 19, 2019

Diversi osservatori e analisti israeliani ritengono che Netanyahu stia cercando di giocare d’anticipo su Gantz, a cui il presidente israeliano Reuven Rivlin potrebbe assegnare il mandato di formare un governo nei prossimi giorni. Se il leader di Blu e Bianco accettasse l’offerta di Netanyahu il Likud sarebbe certo di rimanere al governo, sebbene in una posizione di secondo piano; se Gantz rifiutasse, Netanyahu potrebbe accusarlo di trascurare gli interessi del paese e di volere nuove elezioni. Stamattina i due si sono incontrati a una cerimonia in onore dell’ex presidente israeliano Shimon Peres a poco meno di tre anni dalla sua morte, ma non è chiaro se abbiano avuto tempo e modo per discutere.

Netanyahu and Gantz shake hands at Peres memorial just now. Credit Amos Gershon GPO pic.twitter.com/z0ZYWyVhyC — Lahav Harkov (@LahavHarkov) September 19, 2019

Blu e Bianco non ha ancora risposto ufficialmente all’offerta di Netanyahu, ma ci sono diverse ragioni per pensare che la rifiuterà, almeno nell’immediato. L’intera campagna elettorale del partito si è concentrata nel descrivere Gantz come l’unica alternativa credibile a Netanyahu e al Likud, accusando il primo ministro uscente di essere troppo radicale. Farci un governo insieme potrebbe disorientare molti elettori: una scelta rischiosa in un panorama politico molto fluido come quello dell’opposizione israeliana. Esiste poi un’altra ragione, più concreta: Likud e Blu e Bianco controllano in tutto 64 parlamentari, tre in più di quelli necessari per avere una maggioranza in Parlamento, ma pur sempre pochi per garantirsi una maggioranza solida.

Le cose potrebbero cambiare se le trattative per un eventuale governo di coalizione fossero estese ad altri partiti. È una soluzione molto gradita ad Avigdor Lieberman, leader del partito di destra secolare Israel Beytenu, che alle elezioni di martedì ha ottenuto 8 seggi. Lieberman è un ex ministro e alleato di Netanyahu che lo aveva mollato alcuni mesi fa accusandolo di essere ostaggio dei partiti della destra religiosa, come lo Shas e il partito del Giudaismo Unito nella Torah. I tentativi di formare un governo dopo le elezioni di aprile erano infatti falliti perché Lieberman, Netanyahu e i partiti religiosi non avevano trovato un accordo sull’introduzione della leva obbligatoria per gli ultraortodossi (promossa con convinzione da Lieberman, osteggiata dai religiosi). Già dopo l’uscita dei primi exit poll, Lieberman ha invocato l’inizio dei negoziati per un governo di coalizione formato da Likud, Blu e Bianco e Israel Beytenu.

Prima delle elezioni lo scrittore e intellettuale israeliano Bernard Avishai aveva scritto sul New Yorker che un’alleanza fra Gantz e Lieberman avrebbe senso da molti punti di vista: «Blu e Bianco è pieno di ex comandanti o pezzi dell’establishment della difesa, che come molti dirigenti del Likud preferirebbero un governo di unità nazionale e che tendono a una retorica nazionalista ma laica. E proprio come Lieberman, considerano il conflitto coi palestinesi un tema di natura militare più che un diritto di natura sacra sulla Terra Santa».

Anche questa soluzione, però, presenta degli ostacoli: Blu e Bianco ha sostanzialmente vinto le elezioni e in cambio del suo appoggio al governo potrebbe chiedere al Likud che Netanyahu non ne faccia parte. La stessa cosa potrebbe fare Lieberman, che da tempo secondo alcuni osservatori vuole proporsi all’elettorato di destra come un’alternativa a Netanyahu, e raccogliere la sua eredità e i suoi voti. Finora diversi politici del Likud hanno escluso ogni soluzione di questo tipo: d’altra parte, Gantz e Lieberman non hanno i voti per fare un governo da soli.

Al momento, comunque, è difficile immaginare coalizioni alternative. In linea teorica tutti i partiti dell’opposizione controllano insieme 65 seggi, ma Lieberman ha già annunciato che non intende formare una coalizione con la Lista Unita, il cartello elettorale che rappresenta i partiti degli arabi israeliani e che controlla 13 seggi. I partiti del centrosinistra potrebbero anche accettare di aderire a un governo di unità nazionale formato da Blu e Bianco, Likud e Israel Beytenu – più i Laburisti che Unione Democratica – ma la loro presenza rafforzerebbe la richiesta di lasciare Netanyahu fuori dal governo.

Se tutti i negoziati dovessero fallire, si tornerebbe a votare: sarebbe la quinta volta dal 2013 a oggi.