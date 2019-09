Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è detto pronto a formare un governo di unità nazionale con il centrista Benny Gantz

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto – dopo il risultato delle elezioni di martedì, in cui la sua coalizione ha ottenuto 55 seggi in Parlamento su 120, sei in meno di quelli necessari per governare – che è necessario formare un governo di unità nazionale e ha chiesto a Benny Gantz, il capo di Blu e Bianco, il principale partito centrista, di farlo insieme. In campagna elettorale Gantz era il principale avversario di Netanyahu, i cui governi si sono sempre basati sull’alleanza tra il suo Likud e alcuni più piccoli partiti di destra. Alle elezioni Blu e Bianco ha ottenuto 33 seggi.

Netanyahu ha detto: «Benny, ti sto chiedendo di incontrarci oggi, a qualsiasi ora, per portare avanti questo processo. Non possiamo fare tre elezioni in un anno, non ce n’è ragione, mi oppongo a questa idea». Ha anche detto di aver parlato con i capi dei partiti di destra e che pensa che il governo di unità nazionale debba essere «il più ampio possibile».