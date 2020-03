Dove riaprono le scuole e dove restano chiuse per il coronavirus

Le scuole e le università rimarranno chiuse per un’altra settimana almeno, fino all’8 marzo, in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le tre regioni con il maggior numero di persone infettate dal coronavirus (SARS-CoV-2), e nella provincia di Savona, in Liguria. Lo hanno deciso sabato le regioni e il governo, insieme alle altre misure da adottare per cercare di contenere la diffusione del virus nei prossimi giorni.

Più o meno in tutto il resto delle zone in cui erano state chiuse negli ultimi giorni invece le scuole riapriranno da lunedì. In Piemonte le lezioni saranno sospese fino a martedì compreso per poter condurre delle operazioni di pulizia straordinaria delle strutture scolastiche, ma da mercoledì riprenderanno. Lo stesso avverrà a Foggia e Cerignola, in Puglia, almeno nelle scuole superiori dove le lezioni saranno sospese da lunedì a giovedì; nei giorni successivi le operazioni di pulizia saranno portate avanti anche nelle altre scuole e negli altri comuni del foggiano. In Friuli Venezia Giulia, una delle regioni le scuole erano state chiuse per via del coronavirus, riapriranno regolarmente da lunedì.

Oltre alla chiusura delle scuole, il governo ha deciso la sospensione di tutte le gite scolastiche in Italia o all’estero organizzate dalle scuole di tutto il paese, così come delle iniziative di scambio o gemellaggio e delle visite guidate.