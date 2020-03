Le previsioni meteo per domani, lunedì 2 marzo

Lunedì 2 marzo pioverà in gran parte dell’Italia, in particolare al nord. I rovesci saranno molto intesi in Liguria e, dal pomeriggio, sulle Prealpi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Sulle Alpi nevicherà sopra i 900 metri di altitudine al mattino; dal pomeriggio fino a 700 metri, e specialmente in Valle d’Aosta e Piemonte. Nel centro Italia pioverà soprattutto dal pomeriggio, in particolare nel nord dell’Appennino toscano e nel nord del Lazio. In Sardegna ci saranno dei temporali a partire dal pomeriggio. Al sud il cielo sarà coperto e si prevedono piogge, deboli ma diffuse, nel tardo pomeriggio; nel nord della Campania e in Molise ci si aspettano anche dei temporali.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.